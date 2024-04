El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, envió esta mañana una carta a 32 países pidiéndoles que impongan sanciones al programa de misiles de Irán y que designen a la Guardia Revolucionaria “organización terrorista”, tras el ataque el sábado contra territorio israelí con más de 300 proyectiles.

“Además de la respuesta militar al lanzamiento de misiles y vehículos aéreos no tripulados, estoy encabezando una ofensiva diplomática contra Irán”, escribió hoy Katz en su cuenta de X, donde informó que había conversado con decenas de ministros de Exteriores y “figuras destacadas de todo el mundo”.

Para el titular de Exteriores, estas dos medidas deben implantarse “antes de que sea demasiado tarde” y así poder “contener y debilitar” el régimen iraní.

