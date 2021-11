En Afganistán, el Ministerio de los talibanes de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio emitió esta semana sus primeras directrices, como el uso de burka o mantos en las mujeres.

Entre otras cosas, ha pedido a las televisiones afganas que dejen de emitir series en las que aparezcan mujeres y exigen a las periodistas que lleven una burka.

Las telenovelas y los culebrones protagonizados por mujeres deben cesar, según el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio.

En su punto de mira están sobre todo las series turcas, que tienen mucho éxito en Afganistán y en las que las actrices no llevan burka.

Antes de que los talibanes tomaran el poder, ya había censura, ya que se difuminaban los escotes de las actrices y se censuraban las escenas en las que los actores se besaban.

Los talibanes ordenaron la retirada de estas telenovelas, por considerar que no se ajustaban a los valores islámicos. También exigen que las periodistas lleven “el velo islámico” en la pantalla. No se han dado más detalles.

La televisión afgana ya ha cambiado mucho desde que los talibanes tomaron el poder hace tres meses.

Algunos programas musicales ya no se emiten y las presentadoras y periodistas han cambiado sus coloridos trajes por ropa sobria y han renunciado al maquillaje que llevaban con orgullo antes de la llegada de los fundamentalistas religiosos.

Los velos sueltos en la parte posterior de sus cabezas han desaparecido, y las mujeres en pantalla cubren su cabello por completo.

Shaharzad Akbar, que dirigía la comisión independiente de derechos humanos antes de la caída del anterior gobierno, sentenció en Twitter.

“¿Cuándo empezarán a gobernar y a cumplir sus promesas, en lugar de restringir, destruir y reprimir?”. Una pregunta para los talibanes, que siguen sin permitir la escolarización de las niñas en todo el país.

Millions of Afghans are starving but yeah, let’s restrict media and freedom of expression further, that will solve Afghanistan’s problems. What are you thinking Taliban? When will you actually start to govern & deliver, rather than restrict, destroy & repress?@IeaOffice https://t.co/5H6MC0HgwP

— Shaharzad Akbar (@ShaharzadAkbar) November 22, 2021