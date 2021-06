Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por su sigla en inglés) confirmaron el jueves que realizaron ataques aéreos contra los complejos militares de Hamás y un sitio de lanzamiento de cohetes ubicado en Gaza.

Según el ejército israelí, los ataques se llevaron a cabo en respuesta a “globos incendiarios” lanzados desde Gaza hacia Israel.

In response to arson balloons launched from Gaza into Israel, we struck military compounds and a rocket launch site belonging to Hamas in Gaza.

The IDF has increased its readiness for various scenarios & will continue to strike Hamas terror targets in Gaza. pic.twitter.com/awnCMTcSD9

— Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021