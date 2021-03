Al menos 156 barcos se encuentran parados a la espera de que terminen los trabajos de reflotación del portacontenedores “Ever Given” que se quedó varado y atravesado el martes en el canal de Suez, que tuvo que suspender hoy la navegación, informó la compañía Leth Agencies.

Un total de 48 barcos esperan en Port Said, en el mar Mediterráneo, mientras que en la zona del mar Rojo hay otros 70 buques; aparte de los 38 que están esperando en el Gran Lago, en el punto intermedio del canal, informó la empresa que ofrece servicios en diferentes canales y estrechos del mundo.

Hoy, la Autoridad del Canal de Suez anunció en un comunicado la suspensión “de manera temporal” del tráfico en el canal “hasta que terminen las obras de reflotación del gigante portacontenedores” “Ever Given”, dijo su presidente, el almirante Osama Rabie.

Esta decisión se produce después de que el miércoles pudieran acceder al canal desde el mar Mediterráneo 13 embarcaciones, que sólo han podido navegar hasta el Gran Lago, ya que el tramo sur está atascado por el buque de la empresa taiwanesa Evergreen.

Las autoridades egipcias no han desvelado cuántos barcos se han visto afectados por el bloqueo del Canal, por el que en 2020 transitaron 18.829 naves y por el que pasa en torno al 10 % de las mercancías a nivel mundial, incluido gran parte del petróleo exportado desde el golfo Pérsico a Europa.

La firma nipona Shoei Kisen, dueña del buque “Ever Given” con bandera panameña, aseguró este jueves que trabaja con las autoridades locales para resolver la situación “extremadamente difícil” y afirmó que el barco quedó detenido por avería el pasado martes en el canal de Suez.

Sin embargo, la autoridad gestora del canal había señalado que el buque con 400 metros de eslora y capacidad de 224.000 toneladas de carga se quedó atravesado debido a los fuertes vientos y una tormenta de arena que dificultaba la visibilidad.

La Autoridad del Canal de Suez no señaló en la nota cuánto habían progresado esas labores de reflotación ni cuándo podría reanudarse la navegación.

Por su parte, la empresa de logística y servicios marítimos Gulf Agency Company (GAC), una de las que opera en el Canal de Suez, aseguró en un comunicado remitido a Efe que no hay “ninguna estimación” de cuándo estará operativo el canal.

GAC, con sede en Dubái y una oficina de coordinación en Suez, también explicó que al equipo de rescate de ocho remolcadores que trabaja desde el martes para desbloquear el Ever Given se unieron la noche del miércoles dos dragas para tratar de liberar la quilla, que encalló en una de las orillas del canal.

La importancia del Canal de Suez

En el pasado, el tránsito por el canal se ha visto interrumpido por conflictos bélicos y, más recientemente, por el mal tiempo, al que han apuntado en esta ocasión las autoridades egipcias como causante de que el buque de bandera panameña Ever Given quedara atravesado debido a los fuertes vientos con arena del desierto y a la poca visibilidad.

El canal de Suez, inaugurado en 1869, conecta el mar Rojo con el mar Mediterráneo acortando el camino para los barcos que navegan entre Europa y Asia, que de esta forma no tienen que rodear todo el continente africano, con el tiempo y el riesgo que ello conlleva.

En la actualidad, en torno al 10 % del comercio marítimo global pasa a través del canal y el 25 % de los contenedores; muchas de las embarcaciones que lo atraviesan son buques petroleros, aunque en ocasiones tienen que descargar el crudo y canalizarlo a través de un oleoducto.

Por el canal pasa la mayor parte del petróleo que procede del golfo Pérsico con destino a Europa, así como el crudo de Rusia que se dirige a la India, China u otras países asiáticos. En menor medida, también es una vía de transporte entre la costa este de Estados Unidos y Asia.

Las autoridades egipcias inauguraron el denominado Nuevo canal de Suez en agosto de 2015, que consistió en una ampliación del ya existente en un tramo de 37 kilómetros y la construcción de uno paralelo de 35 kilómetros de longitud (del total de 195 kilómetros) para permitir el paso de barcos de más calado y con más tonelaje.

Las dos vías paralelas se sitúan en el tramo norte del canal, entre el mar Mediterráno y el Gran Lago, mientras que el buque Ever Given se quedó atrapado en el tramo sur, a la altura del kilómetro 151, por lo que no hay un paso alternativo y el acceso desde el mar Rojo está completamente bloqueado.

Los dos principales puertos y centros logísticos se encuentran en Suez (sur) y en Port Said, en la ribera mediterránea, donde los barcos atracan y esperan su turno para pasar por el canal en una de las dos direcciones, aunque el tiempo de espera se ha reducido notablemente desde 2015… hasta ahora y hasta nuevo aviso.