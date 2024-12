Continúan las investigaciones para esclarecer qué sucedió realmente con el avión de Azerbaijan Airlines que el 25 de diciembre se estrelló cerca de Aktau, Kazajistán.

El vuelo J2-8243, que había despegado desde Bakú, Azerbaiyán, con destino a Grozny, Chechenia, se precipitó a tierra con 67 personas a bordo, resultando en al menos 38 muertes y 29 sobrevivientes.

Pese a que han pasado algunos días desde el incidente, las circunstancias son confusas y han llevado a diferentes interpretaciones.

En ese sentido, la autoridad aeronáutica rusa aseguró que drones ucranianos perpetraron un ataque contra dos ciudades de Chechenia, entre ellas Grozny, por lo que decidió aplicar un “plan de contingencia” en la zona que coincidió con el vuelo del avión.

¿Por qué el avión no aterrizó en Grozny?

El vuelo tenía como último destino la ciudad de Grozny, ciudad situada a orillas del río Sunzha, en una de las áreas petrolíferas más ricas de Rusia. No obstante, los pilotos terminaron cambiando la ruta, realizando un importante desvío.

Tal como detalla el medio británico The Independent, por el momento no existe una razón confirmada que explique por qué no pudo aterrizar en donde se tenía planeado hacerlo.

En ese sentido, se han difundido varias versiones. La primera de ellas alude a la niebla como causa del percance, aunque esta hipótesis se desecharía ya que los registros meteorológicos de este miércoles no lo corroborarían, consigna el portal inglés.

En tanto, también se ha planteado que el aeropuerto al que el avión debía llegar se cerró producto de ataques con drones ucranianos, obligando a desviar los vuelos. Pero una revisión hecha por The Independent arrojó que la única aeronave que se desvió ese día fue la de Azerbaijan Airlines.

¿Por qué cruzó el mar Caspio?

Si observamos el mapa con la trayectoria que debía realizar el vuelo, veremos que tanto la ciudad de origen como también la de destino están situadas al oeste del mar Caspio.

Pero si revisamos la zona del impacto, veremos que Aktau se encuentra en la orilla opuesta del cuerpo de agua interior más grande del mundo.

Al respecto, medios internacionales como Mundo detallan que hasta ahora nadie ha explicado aún por qué el avión cruzó el mar.

Es así como surge la teoría de que el aparato fue alcanzado por la metralla de un sistema de defensa antiaérea ruso Pantsir-S, lo que dañó muchos de los controles del avión.

En un relato dado a conocer por el canal de noticias azerbaiyano AnewZ, se indica que el vuelo no obtuvo permiso para aterrizar en los aeropuertos rusos de Makhachkala y Mineralnye Vody.

“Se recomendó a la desorientada tripulación del vuelo, sometido a fuego de defensa antiaérea y sistemas de guerra electrónica, que aterrizara en la ciudad kazaja de Aktau”, publicó el medio.

“Presumiblemente, esta recomendación se dio con un propósito: que el avión cayera al mar Caspio, donde todos los testigos morirían y el avión se hundiría”, añadió.

¿Por qué durante el cambio de ruta la tripulación hizo sonar la señal de emergencia?

Medios como Infobae consignan que durante el cambio de ruta, la tripulación hizo sonar la señal de emergencia. Eso sí, se desconoce la causa precisa por la que lo hicieron.

En un inicio se especuló con que una bandada de pájaros había dañado uno de los motores. Posteriormente se planteó la tesis de que se podría haber producido una explosión de un tanque de oxígeno en la cabina, lo que llevó a los pilotos a perder el control de la aeronave.

No obstante, el ministro de Transporte de Azerbaiyán, Rashad Nabiyev, dijo que esta última versión habría sido desmentida por los propios supervivientes de la tragedia, quienes afirmaron que las explosiones provinieron del exterior.

¿Qué ha dicho el Kremlin?

El presidente ruso, Vladímir Putin, se disculpó telefónicamente ante su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, por el “trágico incidente” en el espacio aéreo de Rusia con el avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines.

No obstante, el comunicado del Kremlin sobre la conversación entre ambos mandatarios apunta únicamente a que los sistemas de defensa rusos repelían ataques de drones ucranianos mientras el avión intentaba aterrizar en Grozny.

Lo anterior, pese a que según la nota de prensa difundida por Bakú, Aliyev manifestó que la aeronave sufrió “impactos físicos y técnicos externos” cuando se encontraba en el espacio aéreo ruso.

La nota de prensa del Kremlin indica que, durante su conversación telefónica con el mandatario azerbaiyano, Putin “se disculpó por el hecho de que el trágico incidente haya ocurrido en el espacio aéreo ruso y una vez más expresó su más profundo y sincero pésame a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos”.

“Se observó que el avión de pasajeros azerbaiyano, que volaba estrictamente según el horario, intentó repetidamente aterrizar en el aeropuerto de Grozny”, dijo la presidencia rusa.

En ese momento, subraya el comunicado del Kremlin, “Grozny, Mozdok y Vladikavkaz fueron atacados por drones de combate ucranianos y los sistemas de defensa aérea rusos repelieron estos ataques”.