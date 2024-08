El martes pasado fue vandalizado un mural frente al Comité Olímpico Nacional de Italia en Roma dedicado a la jugadora de voleibol, Paola Egonu, quien se convirtió en medallista por ser una de las artífices del triunfo de la selección italiana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de un acto que políticos y autoridades del país condenaron por “racista”.

La obra, de la artista callejera Laika, recrea el perfil de Enogu con las ropas del equipo ‘azurro’ mientras golpea el balón. Durante la semana pasada, la pintura apareció vandalizada con tintes rosados que cubren la piel de la jugadora de voleibol; ciudadana italiana de padres nigerianos.

Elly Schlein, líder del centro-izquierdista Partido Demócrata, la principal fuerza de la oposición, consideró que este acto demuestra de nuevo que “el racismo apesta y hay que combatirlo”.

“Para nosotros, cualquier persona nacida o criada en Italia es italiana y seguiremos luchando para cambiar la ley de ciudadanía”, dijo Schlein. Esta se refería a un proyecto propuesto hace tiempo -y al que se opone la derecha- para regularizar el ‘Ius Soli’ (Derecho de suelo, en latín), por el que se establece que la ciudadanía se adquiere por haber nacido en el territorio de un estado concreto.

El acto vandálico contra el mural dedicado a la medallista -que destacó en el partido del pasado domingo que coronó a la selección femenina de voleibol de Italia en los Juegos Olímpicos tras ganar a EEUU– también fue criticado por la ministra de Deporte, Andrea Abodi, que trasladó su “abrazo” a Egonu.

“El respeto y la educación se cultivan diariamente para vencer la ignorancia, la incivilidad y la insensibilidad. Juntos”, dijo Abodi.

El titular de Exteriores italiano, Antonio Tajani, también expresó su “solidaridad” con Egonu.

“El más total desprecio por este grave gesto de vulgar racismo. Mi compromiso contra toda forma de discriminación es máximo, sobre todo para concienciar a los más jóvenes sobre episodios como este. Vamos Paola, eres nuestro orgullo”, declaró Tajani en la red social X.

Voglio esprimere solidarietà a @paola_egonu e lo sdegno più totale per questo grave gesto di becero razzismo. Il mio impegno contro ogni forma di discriminazione è massimo, soprattutto per sensibilizzare i più giovani su episodi come questo. Forza Paola sei il nostro orgoglio🇮🇹 pic.twitter.com/BFTUCp968g

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 13, 2024