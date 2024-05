El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, propuso un nuevo modelo de Servicio Nacional con el que promete mejorar el futuro de los jóvenes a partir de los 18 años de edad, con el que recibirán una “remuneración” para ayudar con los gastos de manutención.

La propuesta, en la que los jóvenes de 18 años tendrán que participar en un plan que implique elservicio militar o civil, sería puesta en marcha si los conservadores ganan las elecciones generales; sin embargo, ha causado controversia, toda vez que los partidos de la oposición han calificado la iniciativa de “truco”.

Según explicó el jefe de gobierno a través de X, cada joven de 18 años podrá elegir cómo realizar su Servicio Nacional: en las fuerzas armadas o servir a su comunidad como un voluntario.

Sunak expuso que este nuevo y audaz sistema, como lo califica, abriría un mundo de posibilidades. Asegura que garantizará que los jóvenes del Reino Unido tengan las mismas oportunidades en la vida que sus pares de aliados como Suecia, Noruega, Dinamarca y Francia, que recientemente han introducido o anunciado nuevas formas de servicio nacional.

Asimismo, la autoridad afirma que todos tendrán la oportunidad transformadora “de aprender lo mejor, de lo mejor de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro inspirador personal, del NHS o del servicio de bomberos”. Además, podrán adquirir habilidades para la vida, desde cibernética hasta liderazgo, dijo.

Este plan, según la propuesta del primer ministro, se costearía en su totalidad mediante la lucha contra la evasión fiscal y mediante la financiación utilizada anteriormente para el fondo de prosperidad compartida.

“Lo que significa que prestaremos el Servicio Nacional sin aumentar un solo impuesto y además de nuestro compromiso de gastar el 2,5 del PIB en defensa para el 2030”, detalló.

