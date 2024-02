La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este sábado a Kiev, el día en que se cumplen dos años desde el inicio de la guerra con Rusia, para expresar “firmemente” el apoyo de la Unión Europea a Ucrania.

A la capital ucraniana llegaron también la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Más que nunca, apoyamos firmemente a Ucrania. Financieramente, económicamente, militarmente, moralmente. Hasta que el país sea finalmente libre”, escribió Von der Leyen en su cuenta oficial en X.

