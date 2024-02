Una llamativa publicación realizó la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido, en la que se aconsejado a turistas británicos que viajan a Chile que tengan cuidado con “los peligros” que hay en nuestro país.

Dentro de lo anterior se destacó lo siguiente: estafas de taxistas chilenos, destructivos incendios forestales, posibles ataques terroristas y una gran probabilidad de protestas.

La FCDO, organismo británico que brinda asesoramiento sobre los riesgos de viaje a otros países, aconseja a los turistas del Reino Unido en Chile que tengan cuidado con las estafas del taxista.

“Muchos visitantes extranjeros han sido estafados por grandes sumas de dinero por taxistas sin licencia, incluso en taxis de aeropuerto”, detalla la agencia europea.

“Solo debe reservar un taxi en el mostrador del aeropuerto antes de ingresar a la sala de llegadas; consulte cómo reconocer los taxis oficiales. Debería poder reservar y pagar por adelantado dentro del aeropuerto. Si no puedes pagar por adelantado, pregunta la tarifa aproximada”, agregan.

La FCDO explicó además que se trata de un “método común” para estafar a los turistas es hacerse pasar por taxistas con licencia. “Incluso se encontrarán en la sala de llegadas del aeropuerto con cordones y chaquetas de aspecto oficial”, da a conocer la agencia.

Read our latest travel advice for #Chile for information on taxi scams and forest fires: https://t.co/LjlbmiWHH2 pic.twitter.com/5u7V54qwhg

— FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) February 19, 2024