Rusia lanzó una ola de ataques con drones y misiles sobre el puerto de Odesa, el que dañó su infraestructura industrial, indicaron autoridades locales este martes, horas después de expirar un acuerdo para exportar grano de esta región.

“Anoche Odesa fue atacada con seis misiles Kalibr desde el Mar Negro”, informó el representante de la Administración Militar de la región, Serguí Bratchuk.

Se trata de una autoridad que explicó que todos los misiles fueron derribados por las defensas antiaéreas ucranianas.

Según Bratchuk, “los restos de los misiles derribados y las explosiones” de las interceptaciones “provocaron daños en objetos de las infraestructuras portuarias y en varias casas”.

Además, se indicó que en una de esas viviendas resultó un hombre herido.

Ukrainian forces shot down exploding drones and six cruise missiles from a Russian attack on the port of Odesa, Ukrainian authorities said, a day after Moscow broke off a deal that had allowed Kyiv to ship vital grain supplies from the Black Sea city. https://t.co/S1XrTZeVp7

— The Associated Press (@AP) July 18, 2023