Al menos una persona murió y dos resultaron heridas tras un grave incendio en un edificio utilizado por el Servicio Federal de Seguridad e Inteligencia de Rusia (FSB) en la ciudad sureña de Rostov-on-Don, dicen los medios rusos.

Imágenes dramáticas en las redes sociales muestran un gran incendio, con humo visible en toda la ciudad.

El gobernador regional de Rostov dijo que un cortocircuito parecía haber causado el incendio, que encendió los tanques de combustible, según lo constató la BBC.

Por otra parte se detalló que la calle donde se encuentra el edificio fue acordonada por diferentes agentes de seguridad.

🔥 FSB BUILDING IS ON FIRE

Explosions have been heard in the area of the fire at the 🇷🇺 intelligence service’s building in Rostov-on-Don.

It is most likely ammunition exploding.

Cause of the fire is yet unknown. pic.twitter.com/BtIhYf6HUT

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 16, 2023