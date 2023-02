La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este jueves una resolución presentada por Ucrania que condena la invasión rusa, en una votación muy simbólica que se produce a pocas horas de que se cumpla un año de la declaración de guerra del presidente ruso, Vladimir Putin.

El proceso de votación ha comenzado primero con las enmiendas presentadas por Bielorrusia, que pedían la prohibición del suministro de armas a Kiev y un llamamiento al diálogo entre las partes.

No obstante, ambas fueron rechazadas: la primera con 94 votos en contra, once votos a favor y 56 abstenciones, mientras que la segunda ha contado con 91 votos en contra, 15 votos a favor y 52 abstenciones.

Finalmente, la resolución presentada por Ucrania ha sido aprobada con 141 votos a favor, 32 abstenciones y siete votos en contra, entre los que se encuentran Nicaragua, Bielorrusia, Rusia, Corea del Norte, Malí, Eritrea y Siria. Además, China e Irán se han abstenido.

De hecho, el embajador adjunto de China en la ONU, Dai Bing, ha afirmado antes de la votación que “enviar armas no traerá la paz” a Europa después de las amenazas de la UE a Pekín sobre que el suministro de armamento a Moscú, si se produce, supondrá “una línea roja”.

La OTAN también ha reconocido esta semana que le preocupa “cada vez más” que China pueda colaborar militarmente con Rusia.

Por su parte, Ucrania rechaza la versión de China de que muchas de las armas que están recibiendo de Estados Unidos proceden del contrabando.

El gigante asiático tiene previsto poner sobre la mesa una ‘hoja de ruta’ de diálogo entre las partes para poner fin a la guerra en Ucrania al amparo de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Tras ello, el presidente ucraniano ha mostrado interés en reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

El proyecto de resolución exige, entre otras medidas, la retirada de las tropas rusas, el fin de los ataques en suelo ucraniano y un proceso de negociación hacia la paz entre las partes.

Además, el texto reafirma “la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania”.

La decisión de la Asamblea, que no es vinculante, se ha aprobado en un momento muy simbólico, puesto que hace un año el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la guerra a Ucrania mientras la Asamblea General de Naciones Unidas estaba reunida en sesión de emergencia.

Tras la aprobación de la resolución, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido en su perfil de Twitter a todos los países que han votado a favor del texto.

“Esta resolución es una poderosa señal de apoyo global incansable para Ucrania”, ha expresado.

Asimismo, el mandatario ucraniano ha enfatizado que la decisión es un “poderoso testimonio de la comunidad internacional con el pueblo ucraniano en el contexto del aniversario de la agresión a gran escala de la Federación Rusa”.

I am grateful to all the countries that endorsed the crucial @UN General Assembly resolution "Principles of the Charter of the United Nations that underline the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine". 1/2 pic.twitter.com/nFx8OuOMug

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2023