Austria y Países Bajos prohibieron la llegada de aviones desde el sur de África ante la detección de una nueva variante del coronavirus, B.1.1.529, que posee más de 30 mutaciones.

El Gobierno de Austria anunció este viernes el cierre de sus fronteras para viajeros que lleguen en avión desde siete países del sur de África.

Entre ellos está Sudáfrica, ante la aparición allí de una nueva variante del coronavirus, considerada potencialmente como peligrosa.

El resto de la lista lo componen Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Esuatini (antes Suazilandia).

Solo los ciudadanos austríacos y residentes del país podrán entrar en Austria desde esos países.

Aunque a su retorno deberán permanecer en cuarentena durante diez días, además de someterse un test PCR obligatorio y registrarse ante las autoridades.

Por su parte, el Gobierno neerlandés también decidió este viernes la suspensión total de todos los vuelos procedentes de los países del sur de África.

Eso como una medida de prevención ante la variante, pero no explicó la duración de esta suspensión del tráfico aéreo.

Según el ministro en funciones de Sanidad, Hugo de Jonge, a partir de las 12:00 del mediodía (08:00 horas de Chile) de este mismo viernes los países del sur de África pasarán a ser, además, “clasificados como áreas de muy alto riesgo” de coronavirus.

Eso supone “una obligación de cuarentena” y el sometimiento a dos pruebas para los viajeros de estos países.

Al cierre de esta edición, todavía hay dos vuelos en ruta desde la región del sur de África hacía Países Bajos.

De Jonge subrayó que la nueva mutación del coronavirus todavía no ha sido detectada en Países Bajos, pero “al mismo tiempo, sabemos por otras variantes lo rápido que puede ir algo como esto, por lo que tenemos que ralentizar la llegada de esta variante tanto como sea posible”.

El ministro aseguró que otros países europeos ya están pensando tomar las mismas medidas.

Por eso señaló que los expertos tendrán que analizar el funcionamiento de esta nueva cepa y que “lo que tenemos que hacer ahora es actuar como precaución”.

Bruselas ya propuso este viernes vetar el tráfico aéreo procedente de la región sudafricana para evitar la expansión en Europa de una nueva variante.

“La Comisión Europea propondrá, en coordinación estrecha con los Estados miembros, activar el freno de emergencia para detener el tráfico aéreo desde la región del sur de África por la variante B.1.1.529″, anunció en su Twitter la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Desde el inicio de la pandemia, la Unión Europea ha prohibido la entrada de viajeros de países de alto riesgo fuera de Europa, incluida Sudáfrica.

No obstante, siempre ha habido varias excepciones, por ejemplo para viajes de negocios, lo que debe consultarse ante las autoridades de cada país.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021