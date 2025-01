Un video muestra el impactante momento en que un avión de F-35 se estrella contra la pista en la Base de la Fuerza Aérea Eielson, cerca de Fairbanks, en Alaska. De acuerdo con los reportes, el incidente tuvo lugar este martes por la tarde.

Un funcionario de la base confirmó a medios locales que un avión de combate F-35 se estrelló en la pista.

El aviador de primera clase Spencer Hanson informó que el accidente ocurrió alrededor de la 1 p.m. (hora local) y que el piloto no resultó herido producto de que activó el sistema de eyección a tiempo.

Hanson también detalló las medidas inmediatas tomadas tras el accidente. “Acordonaron el área donde se estrelló en la pista”, afirmó. Los servicios de emergencia, incluidas ambulancias y camiones de bomberos, acudieron al área del siniestro.

Un comunicado de la oficina de asuntos públicos del Ala de Combate 354 (354th Fighter Wing) describió el suceso como un “incidente aéreo“.

El comunicado también confirmó la seguridad del piloto. “El piloto está a salvo y ha sido transportado al Hospital Militar Bassett para una evaluación adicional”, añadió.

La seguridad pública fue otra preocupación. “Los funcionarios del Ala también pidieron al público que no se detenga en la autopista Richardson adyacente a la base porque ‘representa un riesgo para la seguridad e impide los esfuerzos de recuperación’ y señalaron que la ley federal prohíbe tomar fotografías a lo largo de esa sección de la carretera”, se destacó.

El coronel Paul Townsend, comandante del Ala de Combate 354, subrayó la importancia de la seguridad personal. “Nuestra gente es nuestro recurso más importante, y estamos comprometidos a garantizar su seguridad”, dijo Townsend. “Puedo asegurarles que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevará a cabo una investigación exhaustiva con la esperanza de minimizar las posibilidades de que tales sucesos vuelvan a suceder”.

Eielson alberga una significativa cantidad de estos aviones. Hay 54 de los aviones de combate estacionados en Eielson, que se encuentra a unas 25 millas al sureste de Fairbanks. Los dos últimos llegaron a la base en 2022.

Además, la base cuenta con otros tipos de aviones. Dos escuadrones de aviones de combate F-22 Raptor también están estacionados con el Ala 3 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage.

El F-35A es descrito como un avión de última generación. El F-35A es el ‘último caza de quinta generación’ de la Fuerza Aérea de EE.UU. que reemplazó a una flota envejecida de F-16 Fighting Falcons y A-10 Thunderbolt II, según una hoja informativa de Eielson.

Los F-35 son aviones de combate supersónicos de largo alcance con capacidad de sigilo que pueden llegar a cualquier lugar del hemisferio norte en una sola misión. El precio promedio de un nuevo F-35 se fijó en aproximadamente 81 millones de dólares en un acuerdo preliminar para un gran pedido de nuevos aviones entre el Departamento de Defensa de EE.UU. y el fabricante Lockheed Martin, según informó en diciembre la revista de las Fuerzas Aéreas y Espaciales.

An F-35A Multirole Fighter Jet with the U.S. Air Force’s 354th Fighter Wing, stationed at Eielson Air Force Base near Fairbanks, Alaska crashed earlier today near the Base’s Runway. The Pilot was able to safely eject, and was not injured in the Incident. pic.twitter.com/DTNpgV91L8

— Trending in Rwanda (@Tredingrw) January 29, 2025