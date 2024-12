El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su pesar por la muerte del expresidente Jimmy Carter este domingo, destacando su labor como “líder extraordinario, estadista, activista humanitario y amigo”.

“Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder extraordinario, a un estadista y a un activista humanitario. Durante más de seis décadas hemos tenido el honor de llamar a Jimmy Carter amigo. Pero lo extraordinario de Jimmy Carter es que millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo y que no lo han conocido creen también que es un amigo”, ha indicado la Casa Blanca en un comunicado suscrito por Joe y Jill Biden.

Asimismo, los Biden valoran su “compasión y claridad moral” que “le hicieron trabajar para erradicar la enfermedad, forjar la paz, impulsar los derechos civiles y los derechos humanos, fomentar las elecciones libres y justas, dar cobijo a los sin techo y defender siempre a las minorías”.

El actual mandatario ha puesto además en valor su “esperanza y optimismo” y su “humilde liderazgo”, que considera “la definición de patriotismo”.

Today, America and the world lost an extraordinary leader, statesman and humanitarian. pic.twitter.com/Ki7Rhbent0

— President Biden (@POTUS) December 29, 2024