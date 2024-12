American Airlines reanudó sus vuelos en Estados Unidos tras sufrir un “problema técnico” temporal la mañana de este martes.

“Un problema técnico está afectando a los vuelos estadounidenses esta mañana”, había señalado un portavoz de la compañía a CNN durante esta jornada. “Nuestros equipos están trabajando para resolver el problema lo más rápido posible”, agregó.

Posteriormente, a las 10:00 hora de Chile, la firma reanudó sus operaciones aéreas. “Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias”, dijo la empresa mediante un comunicado.

Diversos pasajeros reportaron haber tenido problemas para abordar sus vuelos desde las 6:00 hora del Este (08:00 hora de Chile). Tal es el caso de David Myers, quien tenía programado un vuelo desde Salisbury, Maryland, a Nueva Orleans para pasar la Navidad con sus hijos.

BREAKING: American Airlines has grounded all flights due to a technical issue. The FAA has issued a nationwide ground stop at the start of Christmas Eve

pic.twitter.com/jY3Xstnw8M

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 24, 2024