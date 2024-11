El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este martes el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá y expresó su esperanza de que este pacto “ponga fin a la violencia, el sufrimiento y la destrucción que ambos países han estado experimentando”.

“Doy la bienvenida al anuncio de un alto el fuego entre Israel y Líbano. Espero que este acuerdo pueda poner fin a la violencia, el sufrimiento y la destrucción que ambos países han estado experimentando”, escribió Guterres en un mensaje en la red social X.

I welcome the announcement of a ceasefire between Israel and Lebanon.

I hope that this agreement can put an end to the violence, suffering and destruction both countries have been experiencing.

— António Guterres (@antonioguterres) November 26, 2024