El candidato republicano a la Vicepresidencia de EE.UU, JD Vance, votó este martes en una iglesia católica de Cincinnati, en su estado natal de Ohio, e instó a los republicanos a “culminar la elección con fuerza” para asegurar su victoria y la del expresidente Donald Trump.

Vance emitió su voto en la iglesia católica de St. Anthony of Padua, ubicada en el barrio de East Walnut Hills en Cincinnati, donde posee una vivienda desde 2018. Este es el mismo lugar en el que votó hace dos años, en las elecciones legislativas que lo llevaron al Senado representando a Ohio.

“Por supuesto, he votado por Donald Trump y por mí mismo, al igual que mi esposa”, afirmó Vance a los periodistas, añadiendo que ambos también apoyaron al republicano Bernie Moreno, candidato al Senado para enfrentar al demócrata Sherrod Brown.

El senador republicano acudió al centro de votación junto a sus dos hijos pequeños, Ewan y Vivek, y expresó optimismo sobre el resultado electoral.

“Uno nunca sabe hasta que se sabe, pero me siento bien con esta contienda. Me sentí bien en mi elección para el Senado hace un par de años al votar en este mismo lugar. Espero que esta vez el resultado sea igual de positivo para el presidente Trump y para mí”, señaló.

We're hearing a lot about long lines and high enthusiasm. Get in line, stay in line, and VOTE.

Today is the day we take back our country.

— JD Vance (@JDVance) November 5, 2024