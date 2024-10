El expresidente estadounidense Donald Trump habría amenazado al presidente ruso, Vladímir Putin, con "atacar el centro de Moscú" en caso de una invasión a Ucrania, según reveló The Wall Street Journal. Durante un encuentro en las oficinas del diario, Trump habría comunicado sus advertencias a Putin, incluso mencionando la posibilidad de volar las cúpulas de la Plaza Roja. Estas declaraciones se suman a conversaciones expuestas por el periodista Bob Woodward en su libro "War", donde se mencionan contactos entre Trump y Putin aún después de su mandato. Por su parte, el Kremlin ha respondido pidiendo "higiene informativa" a Trump, afirmando que no hacen públicas conversaciones privadas. En medio de críticas a Zelenski y declaraciones controvertidas, la campaña electoral presidencial en EE.UU. se ve impactada por estas revelaciones.

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) habría amenazado al presidente ruso, Vladímir Putin, con “atacar el centro de Moscú” si invadía Ucrania, según reveló The Wall Street Journal.

Según recoge el citado medio, Trump habría explicado personalmente a la dirección del diario estadounidense cómo le dijo a Putin: “Vladímir, si atacas a Ucrania, te voy a pegar tan fuerte que ni siquiera lo vas a creer. Te voy a pegar en pleno centro de Moscú”.

El exmandatario amenazó incluso con volar las cúpulas de la plaza Roja de Moscú. “Le dije: ‘Somos amigos. No quiero hacerlo, pero no tengo otra opción’. Él me respondió: ‘De ninguna manera’. Y le dije ‘Sí’. Le dije: ‘Te voy a pegar tan fuerte que te voy a quitar esas malditas cúpulas de la cabeza’. Porque, ya sabes, él vive bajo las cúpulas””, relató, aunque no hay información concreta de cuándo se produjo esta supuesta conversación.

Las declaraciones las habría realizado durante un encuentro de 90 minutos celebrado en las oficinas neoyorquinas del ‘Journal’ en la que también habló de otros temas de política exterior, inmigración y sus críticas al periódico.

Estas presuntas declaraciones del otrora mandatario y actual candidato republicano a la presidencia de EE.UU, se suman a las conversaciones dadas a conocer por el veterano periodista y director de The Washington Post, Bob Woodward.

En su nuevo libro “War“, el reconocido reportero, citando fuentes cercanas al expresidente, publicó parte de algunas conversaciones que habría tenido Trump con Putin, aún luego de dejar la Casa Blanca.

Fuentes del entorno del magnate han afirmado al menos siete conversaciones entre Trump y el líder del Kremlin con posterioridad al 2021.

Trump ha sido un crítico abierto del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien ha calificado de “comercial” que “jamás debería de haber permitido que empezara la guerra”. Asimismo, sostiene que si él hubiera seguido en la Casa Blanca la invasión jamás hubiera ocurrido.

Portavoz de Rusia apunta a Trump: “No respetan higiene informativa”

En respuesta a estas informaciones, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha instado a Trump, sin citarlo, a mantener una cierta “higiene informativa”, en especial durante la campaña electoral.

“En Estados Unidos se están haciendo muchas declaraciones acaloradas, desde la emoción”, ha indicado, según recoge la televisión pública rusa RBC. Peskov ha subrayado además que el Kremlin no publica el contenido de conversaciones privadas.

“Seguimos prefiriendo una posición muy responsable y no hacer público el contenido de las conversaciones de los más altos niveles. Lamentablemente, hay varios líderes mundiales que no practican esta política y no respetan esta higiene de información. Bueno. En su conciencia queda“, sostuvo.