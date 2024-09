Varios políticos republicanos, incluido el candidato a vicepresidente J.D. Vance, han esparcido la fake news (noticia falsa) de que hay migrantes haitianos en el estado de Ohio que roban gatos y se los comen, una teoría de la conspiración que ha sido desmentida por las autoridades locales.

La polémica llegó este martes a la Casa Blanca, donde el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, arremetió contra esos comentarios por su “contenido racista” y dijo que los estadounidenses esperan un “mejor nivel” de los políticos.

“Este lenguaje y esta desinformación es peligrosa porque hay gente que se lo cree, a pesar de lo ridículo y estúpido que es, y puede que actúen en consecuencia y alguien resulte lastimado. Así que tiene que parar”, advirtió.

Kirby respondió así al rumor esparcido en redes sociales de que migrantes haitianos se habrían comido gatos y patos en la localidad de Springfield, en el estado de Ohio, una falsedad que varios políticos republicanos han viralizado para arremeter contra la inmigración.

Una portavoz de Springfield informó en un comunicado remitido a medios locales que no hay “informes creíbles ni reclamos específicos” sobre ataques a mascotas por parte de la comunidad migrante de la localidad.

Vance, quien es también senador por Ohio, criticó el lunes en redes sociales la presencia en su estado de migrantes haitianos indocumentados y afirmó falsamente que “hay reportes de algunos vecinos cuyas mascotas han sido secuestradas y engullidas por personas que no deberían estar en este país”.

Months ago, I raised the issue of Haitian illegal immigrants draining social services and generally causing chaos all over Springfield, Ohio.

Reports now show that people have had their pets abducted and eaten by people who shouldn't be in this country. Where is our border czar? pic.twitter.com/rf0EDIeI5i

— JD Vance (@JDVance) September 9, 2024