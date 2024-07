La carrera presidencial iniciada por Kamala Harris, quien en agosto podría ser nominada por el Partido Demócrata para ser su candidata en los comicios de Estados Unidos, podría llevar a Doug Emhoff a asumir un inédito cargo en la historia norteamericana: el de primer caballero.

Se trata del esposo de Harris, quien ha adoptado un importante rol en la carrera política de la demócrata. En enero de 2021 se convirtió en el primer ‘segundo caballero’ de EE.UU luego que su pareja asumiera como vicepresidenta.

Y si Kamala logra imponerse frente a Donald Trump en las presidenciales del próximo 5 de noviembre, Emhoff ocupará nuevamente un cargo que hasta ahora nadie ha ocupado. Esto, ya que pasaría a ser el primer caballero en la historia de la nación.

Nacido el 13 de octubre de 1964 en Nueva York, vivió en Nueva Jersey de 1969 a 1981 para luego mudarse con su familia a California cuando tenía 17 años.

Tras titularse como abogado, trabajó en algunos bufetes hasta que en 2000 abrió su propia firma junto a Ben Whitwell, empresa que fue adquirida por Venable seis años después. Entre sus clientes estaban importantes firmas como Walmart y Merck.

De acuerdo a la BBC, en 2017 se convirtió en socio del estudio de abogados internacional DLA Piper, especializado en litigios ligados al mundo del espectáculo y la propiedad intelectual.

Sin embargo, cuando Harris asumió como vicepresidenta, Emhoff dejó de lado su carrera de 30 años como abogado de alto perfil para apoyarla decididamente.

Según recoge Time, Emhoff conoció a Kamala Harris mediante una cita a ciegas, cuando ella era fiscal general de California.

“A la mañana siguiente de nuestra primera cita, Doug me envió por correo electrónico una lista de sus citas disponibles para los próximos meses. Dijo: ‘Quiero ver si podemos hacer que esto funcione’. Hemos estado haciendo que funcione desde entonces”, escribió la vicepresidenta hace 4 años en Facebook, mientras saluda a Emhoff por su cumpleaños.

En tanto, el actual segundo caballero aseguró que fue “amor a primera vista”.

El 22 de agosto de 2014 Emhoff y Harris se casaron en un tribunal de Santa Bárbara, California. La hermana de Harris, Maya, fue quien ofició la ceremonia.

El conocido abogado tiene dos hijos adultos de su anterior matrimonio con Kerstin Emhoff: Cole y Ella. Tras conocer a Harris, esta le ayudó a criar a ambos, quienes mantienen una relación estrecha con la vicepresidenta, quienes la llaman “Momala”.

Doug Emhoff ha destacado por su apoyo a Kamala Harris en su rol como mano derecha y portavoz de Biden. “Elevar a las mujeres para que puedan desempeñar papeles importantes es algo muy masculino”, declaró a un periódico surcoreano en 2022.

“Eso no es quitar oportunidades a los hombres”, afirmó, añadiendo: “También quiero decir que la vicepresidenta Harris me eleva a mí y me ayuda en mis tareas. Nos ayudamos mutuamente”.

Este martes, dos días después que el presidente de EE.UU la nominara como eventual candidata para sustituirlo en la próxima carrera por la Casa Blanca, el abogado publicó en X un llamado a apoyar a Kamala Harris como candidata del partido demócrata.

“Ella necesita tu apoyo. Necesitamos que se registre, necesitamos que vote y necesitamos que ayude a elegirla como la próxima presidenta de los Estados Unidos”, sostuvo.

My wife, Vice President Kamala Harris, is running for president.

She needs your support. We need you to register, we need you to vote, and we need you to help elect her the next President of the United States.

Visit https://t.co/XqaAQG9r6h and make a donation today. pic.twitter.com/Ujl30pInyR

— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) July 23, 2024