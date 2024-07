Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Kremlin no se sorprende por la decisión de Biden de no insistir en la reelección. Dmitri Peskov, portavoz presidencial de Rusia, mencionó que la política interna de Estados Unidos no es prioridad para su país y evitó opinar sobre una posible candidatura de Kamala Harris. Destacó la importancia de las relaciones ruso-estadounidenses en un momento complicado, esperando poco de los meses restantes de la Administración de Biden. Además, señaló preocupación por el rearme de Ucrania por parte de Estados Unidos, considerando que ello no contribuye a la resolución del conflicto en la región. Putin había expresado preferencia por la victoria de Biden frente a Trump en elecciones pasadas.