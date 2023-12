Una casa en la ciudad de Arlington (Virginia), localidad ubicada a menos de 10 kilómetros al sur de la capital de EE.UU., explotó en llamas el lunes en la noche mientras la policía intentaba registrar la propiedad.

El departamento de Policía del condado de Arlington informó en su cuenta de la plataforma X, antes conocida como Twitter, que varios de sus agentes se acercaron al lugar para investigar a un sospechoso por haber disparado una pistola de bengalas desde la casa.

El sujeto se negó a cooperar y a permitir la entrada de los agentes y disparó varias veces dentro de la casa, detalló la Policía en X. Posteriormente, sobre las 20:00 hora local, la casa explotó.

UPDATE: As officers were attempting to execute a search warrant at the residence, the suspect discharged several rounds inside the home. Subsequently, an explosion occurred at the residence and officers continue to investigate the circumstances of the explosion.

