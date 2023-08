El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo no sentirse sorprendido por el accidente de un avión este miércoles en el centro de Rusia y en cuya lista de pasajeros figuraba el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.

“No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende”, manifestó en declaraciones a la prensa Biden, quien también aprovechó para mencionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, aunque no llegó a acusarlo directamente del avión siniestrado.

“No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta. He estado haciendo ejercicio durante la última hora y media”, agregó Biden.

En tanto, a través de las redes sociales, la portavoz del consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, confirmó que Biden ha visto los reportes sobre el avión estrellado.

“Hemos visto los reportes. Si se confirma, a nadie debería sorprenderle”, indicó.

Cabe señalar que el Ministerio de Emergencias de Rusia informó que el avión se estrelló en las inmediaciones de la localidad de Kuzhenkino, en la región de Tver.

La aeronave, que volaba de Moscú a San Petersburgo, fue visto por residentes locales que escucharon las explosiones antes del accidente, tras lo cual vieron “dos estelas de vapor”.

Los servicios de emergencia rusos rescataron ocho cadáveres en el lugar del siniestro aunque no han confirmado la identidad de los cuerpos.