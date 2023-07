El gobierno de Joe Biden anunció el perdón automático a cerca de 804 mil personas por deudas estudiantiles en Estados Unidos, lo que tendrá un costo de US$ 39 mil millones.

En detalle, el Ejecutivo cancelará toda la deuda restante a quienes hayan realizado pagos durante 20 o 25 años, dependiendo de cuándo pidieron el préstamo y el tipo de plan al que accedieron.

This action builds on the Administration’s record forgiving $78 billion in student debt relief. As of today, this includes:

– 653,800 public servants through Public Service Loan Forgiveness

– 491,000 borrowers who have a permanent disability

– 1.3 million borrowers taken…

— The White House (@WhiteHouse) July 14, 2023