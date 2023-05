Una estudiante de 18 años de la escuela Taravella High School, en el condado de Broward (sureste de Florida, EEUU), fue arrestada por amenazar con un tiroteo en el colegio que se volvió viral en las redes sociales, informaron este viernes las autoridades.

La chica detenida, Catrina Petit, “amenazó con cometer un tiroteo” en la citada escuela. Fue una amenaza que difundió a través de las redes sociales “de manera fraudulenta utilizando el nombre y acceso a la computadora de otro estudiante”.

Así fue como lo señaló la Policía de la ciudad de Coral Springs, donde se encuentra el colegio.

La amenaza fue compartida entre estudiantes y padres del condado de Miami-Dade y el de Broward.

Petit confesó a las fuerzas del orden ser la autora de las amenazas de tiroteo y enfrenta múltiples cargos criminales por este delito.

La amenaza de tiroteo en esta escuela de Florida fue descubierta este jueves.

Esto llevó a diversos departamentos de Policía a iniciar una investigación que determinó que se trataba de “una amenaza no creíble” y condujo al arresto.

En la amenaza, Petit escribió: “Marca este día (5/5/23). Yo dispararé en la escuela y mataré a todos los estudiantes aquí”.

Se trata de una amenaza que llevó en un principio a redoblar la vigilancia en las escuelas y a recordar que las autoridades tendrán “cero tolerancia” con este tipo de mensajes.

La Policía de los condados de Miami-Dade y Broward instaron a los padres a recordar a sus hijos que “cualquier amenaza, aunque piensen que es una broma, acarreará graves consecuencias”.

Esto, ya que está considerado un delito grave de segundo grado en Florida, además de medidas disciplinarias escolares, incluida la expulsión.

CSPD has arrested & charged 18-yr-old Taravella High School student, Catrina Petit, with multiple felonies for threatening to commit a school shooting. Petit sent the threat out fraudulently using another student’s name and computer access. #NotinCS pic.twitter.com/yKNLaY7wuj

— Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) May 5, 2023