Las autoridades identificaron a la mujer de 28 años que es señalada como la presunta autora de un tiroteo con tres niños y tres adultos muertos en un colegio en Nashville (Tennessee), donde ella fue abatida por los agentes.

La atacante, Audrey Hale, era residente de Nashville y llevó a cabo el tiroteo con premeditación en el colegio privado cristiano Covenant.

Allí la mujer fue alumna en el pasado, según lo informó el jefe de la Policía de Nashville, John Drake, en una rueda de prensa.

Las autoridades localizaron la vivienda de la presunta agresora, donde residía con sus padres, y encontraron allí planos del colegio donde estaban marcados detalles como las entradas y la ubicación de las cámaras de seguridad.

Asimismo, encontraron un “manifiesto” y escritos que están estudiando.

La mujer, que fue descrita por las autoridades como “transgénero”, no tenía antecedentes penales y logró entrar al colegio por una de las puertas laterales tras disparar para abrir el acceso.

Los agentes acudieron al lugar a las 10.30 hora local.

The 6 victims fatally shot by the active shooter at Covenant School are identified as: Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, and William Kinney, all age 9, Cynthia Peak, age 61, Katherine Koonce, age 60, and Mike Hill, age 61.

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023