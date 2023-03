Una polémica colección de fotos del expresidente estadounidense Donald Trump circulan por Twitter, supuestamente siendo arrestado por las autoridades del país.

Pero pese a lo real que se ven las imágenes, se trata de un trabajo realizado por medio de Inteligencia Artificial (IA), hecho por un usuario de las redes sociales.

La peculiar imagen generada por la IA fue creada por un usuario @EliotHiggins, como lo señaló el medio internacional Forbes.

El creador de las imágenes explicó en conversación con Newtral.es que empleó el programa de edición de inteligencia artificial Midjourney para crearla.

La foto se volvió viral debido al caso que actualmente investiga la fiscalía de Manhattan, sobre los presuntos sobornos a Stormy Daniels, una actriz porno por el que Trump habría pagado una gran cantidad de dinero para “mantener en silencio”.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023