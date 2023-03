El Comando Europeo de Estados Unidos publicó durante la jornada de este jueves las imágenes del encuentro entre un dron no tripulado estadounidense y los aviones caza de combate ruso sobre el Mar Negro.

El video desclasificado muestra los momentos críticos del encuentro en el aire, que según el Pentágono duró entre 30 y 40 minutos.

Las imágenes muestran la cámara del dron MQ-9 Reaper apuntando hacia atrás hacia su cola y la hélice del dron, que está montada en la parte trasera de la nave.

Según lo dio a conocer el medio de Estados Unidos, CNN, se muestra un caza de combate ruso Sukhoi SU-27 acercándose.

A medida que se acerca, el avión de combate ruso descarga combustible mientras intercepta el avión no tripulado estadounidense.

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY

— U.S. European Command (@US_EUCOM) March 16, 2023