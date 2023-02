"No puedo respirar", "no me siento bien". En varias oportunidades, Lisa Edwards le advirtió a los policías que la llevaban arrestada por negarse a dejar un hospital en Tennessee, Estados Unidos, que algo andaba mal en su organismo. Sin embargo, los efectivos no le creyeron y la subieron a un furgón donde murió por un derrame cerebral. Un video muestra cómo fue el procedimiento de las autoridades.