El Gobierno de Estados Unidos insistió este jueves en que la zona afectada por los vertidos tras el descarrilamiento de un tren en Ohio hace trece días es segura y el agua no está contaminada, pese a los temores de los vecinos.

El tren, de unos cincuenta vagones y que transportaba material tóxico en once de ellos, descarrilló el pasado 3 de febrero a su paso por East Palestine.

Se trata de un pueblo de menos de 5.000 habitantes a sesenta kilómetros de la ciudad industrial de Pittsburgh y cercano a la frontera de Ohio con Pensilvania.

Aunque East Palestine es pequeño y se encuentra en una zona bastante despoblada, el asunto está siendo utilizado por los republicanos para criticar al Gobierno federal por las consecuencias de lo ocurrido, pese a que la Administración del presidente Joe Biden insiste en que no hay peligro en la zona.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en su conferencia de prensa de este jueves que el Gobierno federal ha enviado equipos del Departamento de Salud (HHS) y de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Recalcó que la EPA está en el área “desde el día 4” de febrero y trabaja en coordinación con las autoridades estatales y locales para garantizar la seguridad.

Jean-Pierre también defendió la gestión que ha hecho de este siniestro el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y negó que haya decepcionado a Biden. “Tenemos absoluta confianza en él desde que tomó posesión del cargo”, aseguró.

Y añadió que la movilización de los distintos equipos de las agencias federales servirá “para ayudar a la gente de East Palestine en lo que necesiten”: “Nuestra prioridad es su salud y su seguridad”, concluyó.

Jean-Pierre respondía así a la petición lanzada por la mañana por el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine.

“He hablado con la Casa Blanca esta mañana para pedir ayuda federal en East Palestine. Como resultado de esa conversación he reclamado asistencia directa del Departamento de Salud y Emergencias y de los Centros de Control de Enfermedades (CDC)”, dijo el gobernador en un mensaje en Twitter.

En cualquier caso, la oficina de DeWine coincide con el Gobierno federal en que el agua de East Palestine es apta para el comsumo, como ha señalado su oficina en un comunicado esta semana.

La Agencia de Protección medioambiental ha seguido rastreando el área y hasta ayer por la tarde había revisado 486 hogares.

En estas inspecciones se está comprobando la calidad del aire pero también la del agua, y no hay datos que provoquen “preocupación” sobre dicha calidad, insiste el organismo en su web.

