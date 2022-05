“Necesitamos su ayuda para identificar y localizar a este hombre que es buscado por homicidio en el tiroteo trágico y sin sentido de un hombre que estaba en un tren (de la línea) Q que se acercaba a la estación Canal/Centre St. (sur de Manhattan) el domingo”, escribió en un tuit Keechant Sewell, comisionado de policía de la ciudad de Nueva York.

🚨We need all eyes on this.@NYPDDetectives need your help identifying & locating this man who is wanted for homicide in the tragic, senseless shooting of a man on a “Q” train that was approaching the Canal/Centre St. station on Sunday.

Call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/pyHw4XYF97

— Commissioner Sewell (@NYPDPC) May 23, 2022