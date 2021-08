El personal de las oficinas del Capitolio de los EEUU debió evacuar el edificio luego de que la policía emitiera una alerta por una posible bomba en las cercanías.

Específicamente, se estaría investigando el contenido de un vehículo cerca de la Librería del Congreso y se pidió a la población no acercarse al área, reportó la cadena CNBC.

“Esta es una investigación sobre una amenaza de bomba. Por favor, eviten la zona”, subrayó la Policía en una mensaje en su cuenta de Twitter, sin ofrecer más detalles. El FBI informó que también se unió a la investigación.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021