Cuatro ciudadanos iraníes fueron acusados el martes de conspirar para secuestrar a una periodista y militante feminista en Nueva York y llevarla ilegalmente a Irán, incluso posiblemente vía Venezuela, dijo el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos.

Sin ser nombrada por el comunicado, la periodista y activista estadounidense Masih Alinejad, de ascendencia iraní y crítica abierta del gobierno de Teherán, confirmó en Twitter que ella era el objetivo del presunto complot.

“Agradezco al FBI por frustrar el complot del Ministerio de Inteligencia de la República Islámica de Irán para secuestrarme”, dijo, al filmarse junto a una ventana desde la que se ve un carro policial.

I am grateful to FBI for foiling the Islamic Republic of Iran's Intelligence Ministry's plot to kidnap me. This plot was orchestrated under Rouhani.

This is the regime that kidnapped & executed Ruhollah Zam. They've also kidnapped and jailed Jamshid Sharmahd and many others pic.twitter.com/HUefdEbiil

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 14, 2021