El líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que el programa nuclear de la nación asiática continuará “indefinidamente” sólo días después de que Donald Trump expresara sus intenciones de diálogo.

Según detalla la agencia gubernamental KCNA, Kim remarcó “la necesidad de elevar aún más el ánimo actual de auge” para así “lograr éxitos históricos en el cumplimiento del plan de producción de materiales nucleares aptos para armas y en el fortalecimiento del escudo nuclear del país”.

El gobernante norcoreano hizo este llamado durante una inspección a la base de producción de material nuclear y al Instituto de Armas Nucleares en compañía de Hong Sung Mu, primer subdirector de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.

Durante la visita, Kim además elogió a los científicos, técnicos, trabajadores y funcionarios en el campo de la producción de armas nucleares “por lograr notables éxitos en los nuevos proyectos a largo plazo”.

A su vez, también felicitó a los encargados del programa nuclear por registrar “resultados de producción sorprendentes en 2024”, indicando que esto es “un símbolo del incomparable respeto por sí mismos y del espíritu valiente” del país.

“Garantizar la paz y la seguridad mediante la fuerza es nuestro modo de lucha y opción, la más justa”, dijo, agregando que la situación que enfrenta Pionyang “sigue siendo grave” debido a la amenaza de fuerzas externas hostiles.

“La fuerza absoluta capaz de contener completamente a los enemigos y tomar la iniciativa para controlar la situación no es proporcionada por ninguna declaración o eslogan, sino que por el almacenamiento físico de la fuerza de uso práctico y su aumento”, manifestó.

“Es nuestra firme postura política y militar y nuestra invariable tarea y deber desarrollar la posición de contrataque nuclear indefinidamente”, expresó.

La situación de seguridad de Corea del Norte, “la más inestable del mundo en la que es inevitable una confrontación a largo plazo con los países hostiles más crueles, hace indispensable que el país fortalezca constantemente el escudo nuclear”, aseguró.

Estas declaraciones se producen a sólo días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abriera la puerta para una reunión con Kim y así se retomaran las negociaciones entre ambos países.

“Le agradaba y me llevaba bien con él”, dijo el republicano en una reciente entrevista, según recoge The New York Times. “Él no es un fanático religioso. Resulta que es un tipo inteligente”, agregó.

Durante su primer mandato, Trump y Kim hicieron historia al celebrar una primera cumbre. Sin embargo, la mesa de conversaciones no logró ningún progreso.