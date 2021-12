La universidad más antigua de Hong Kong retiró en la noche del miércoles al jueves una estatua en memoria de las víctimas de la plaza Tiananmen en Pekín, en el último revés a las libertades de esta ciudad. La retirada se produce pocos días después de la celebración de elecciones en la isla, cuyo nuevo sistema limitó todavía más el número de representantes elegidos por sufragio directo.

El Consejo de la Universidad de Hong Kong, una institución dependiente de las autoridades de la región semiautónoma, confirmó la retirada de la escultura, una decisión que tomó “basándose en consejo legal externo y una evaluación de riesgos”, según un comunicado.

La exhibición de la estatua podría “conllevar riesgos legales”, según el Consejo, que citó además la preocupación por “problemas de seguridad causados por la fragilidad de la escultura”.

La estatua de ocho metros de altura, llamada ‘Pillar of Shame’ (Pilar de la vergüenza), se erigió en el campus en 1997, año en el que Hong Kong dejó de estar bajo control británico. Su autor, el danés Jens Galschiøt, calificó la retirada de un ataque “contra la propiedad privada” y a Hong Kong como “un lugar brutal sin leyes que protejan a la población, al arte o a la propiedad privada”.

El artista aseguró en la red social Twitter que ha tratado de ponerse en contacto con las autoridades del territorio para comunicarles que la escultura es de su propiedad y advertirles que pedirá una indemnización por cualquier daño que sufra.

The Pillar of Shame is getting demolished right now in Hongkong. The sculpture has been covered and is heavyly guarded so that no students can document what is going on. This is happening in the middle of the night in Hongkong. Im shoked. #Thepillarofshame😢 pic.twitter.com/eSDjTWql7y

— Jens Galschiøt (@Galschiot) December 22, 2021