El principal grupo talibán paquistaní, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), reclamó este jueves la autoría del atentado suicida en el aparcamiento de un hotel de lujo en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, donde se esperaba al embajador chino, y que ha causado cinco muertos y 11 heridos.

“El atacante suicida golpeó a las fuerzas de seguridad como planeamos”, indicó el TTP en un comunicado en el que no mencionó sin embargo al supuesto objetivo: el embajador chino en Pakistán, Nong Rong.

El atentado ocurrió a última hora del miércoles cuando el suicida detonó los explosivos que cargaba en un vehículo situado en el aparcamiento del Hotel Serena, un establecimiento de lujo donde se alojaba Nong junto con una delegación de su país.

Sin embargo, el embajador no se encontraba en el hotel en el momento del explosión.

Car bomb explodes in the parking area of an upscale hotel in Quetta, Pakistan- while a Chinese delegation led by the ambassador was lodging in the hotel, but was not present at the time of the blast. 4 dead. Pakistan Taliban claimed responsibility

