El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó que "ha comenzado el golpe de Estado" en el país luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera abrir una investigación y formular cargos a la campaña del mandatario en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación. La resolución del CNE afecta a Petro, al gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros del equipo, acusándolos de vulnerar el régimen de financiación de las campañas electorales al superar los topes de gasto establecidos y recurrir a fuentes no declaradas. La decisión del CNE, que también afecta al Movimiento Político Colombia Humana y a la Unión Patriótica, señala que la campaña de Petro no informó sobre aportes de entidades como la Federación Colombiana de Educadores y violó los límites de gastos tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. Petro ha afirmado que se trata de un golpe de Estado, mientras que el CNE no especifica la responsabilidad exacta del presidente en las presuntas irregularidades.