Por medio de su cuenta en X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió una nueva carta escrita por Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, quien se encuentra en prisión preventiva.

En la misiva, Jadue agradeció las muestras de apoyo y reiteró su inocencia. “Quiero agradecer las muestras de cariño y el mensaje del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien admiro profundamente“, expresó Jadue.

La carta, escrita de puño y letra, también celebra el triunfo del Nuevo Frente Popular en Francia, destacando la importancia de la unidad de la izquierda para enfrentar a la extrema derecha. “La unidad de la izquierda es el único camino para derrotar a la extrema derecha que hoy amenaza a Chile y todo lo avanzado en Recoleta”, escribió Jadue.

“Que nadie nos quite la esperanza”, concluyó el jefe comunal desde la cárcel.

Por su parte, Petro manifestó en su cuenta de X: “Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, me gustaría la mayor solidaridad internacional. El mundo y su propio pueblo es el mejor apoyo a un revolucionario”.

Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado , me gustaría la mayor solidaridad internacional. El mundo y su propio pueblo es el mejor apoyo a un revolucionario. pic.twitter.com/yPzKU4tHa1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 11, 2024

No es la primera vez que el mandatario colombiano se pronuncia sobre el proceso judicial de Jadue. Anteriormente, Petro clamó por su liberación, acusando una “jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres“.

En esa oportunidad, la reacción no tardó en llegar desde el Gobierno de Chile. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó la independencia del poder judicial en Chile.

“Nuestro país tiene un Estado de Derecho, tiene separación de poderes”, afirmó Vallejo. “El Ejecutivo no puede estar opinando ni interviniendo en procesos judiciales en curso”, añadió.

Petro, apoyo a Jadue y nota de protesta

La Cancillería confirmó el envío de una nota de protesta a Colombia por las declaraciones de Petro.

“Se trata de declaraciones inaceptables e imprudentes, que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren.

Recordemos que Jadue es imputado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, todo en el marco de su proyecto de “Farmacias Populares”.