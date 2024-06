El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó la idea de construir una cárcel en la Antártica, según reveló el periodista John Lee Anderson en The New Yorker. Noboa, tras visitar una prisión en Cuenca y encontrar un túnel secreto hecho por reclusos, consideró esta posibilidad al tener acceso legal a una porción de territorio antártico. Ante las limitaciones del tratado antártico, el mandatario ecuatoriano también mostró interés en proteger a fiscales y jueces trasladándolos a embajadas en el extranjero para juzgar criminales.

Una particular idea maneja el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien en conversación con el destacado periodista John Lee Anderson, del The New Yorker, planteó la posibilidad de construir una cárcel en la Antártica.

El reconocido reportero norteamericano, especializado en el acontecer de Latinoamérica así como también en guerras, llegó a dicho país en marzo y extendió su estadía hasta abril. En este período, sostuvo diversos encuentros con el mandatario ecuatoriano.

Mediante el trabajo periodístico elaborado por Anderson, dio a conocer diversas declaraciones y opiniones sobre sus pares de la región, como Javier Milei, Gabriel Boric y Lula da Silva.

Sin embargo, uno de los temas abordados que ha despertado interés mediático, ha sido la idea de instalar una cárcel en territorio antártico.

Según menciona John Lee Anderson en su artículo, a Noboa le surgió ese pensamiento luego de visitar una prisión en Cuenca, donde se halló túnel oculto hecho por los reos.

Por ello, y ante la crisis de seguridad que vive el país sudamericano, el mandatario analiza la posibilidad de concretar la idea a partir de un territorio al que Ecuador tendría acceso legal en la Antártica.

“Tenemos una porción, así que ¿por qué no?. (…) Una prisión para sólo cien tipos”, fueron las palabras de Daniel Noboa, con una sonrisa maliciosa, según el reportaje del The New Yorker.

Noboa y cárcel en la Antártica: “Es una gran posibilidad”

Ante esta situación, intervino en la conversación uno de los asistentes que se encontraba sentado frente al presidente ecuatoriano y Anderson.

“Señor Presidente, no es una mala idea, pero creo que las naciones antárticas están sujetas a un tratado y su presencia allí se limita a la investigación científica y cosas similares”, aseveró. “Pero investigaré”, añadió.

En ese contexto, Noboa puso sobre la mesa otra posibilidad. Si el territorio antártico era complejo, se preguntó si se podría proteger a fiscales y jueces que enfrentan amenazas, trasladándolos a embajadas de Ecuador en el extranjero.

¿Sería posible juzgar y sentenciar legalmente a los criminales desde allí? Mostrando dudas, el asistente dijo que esto igual lo investigaría, según indica el reportaje del citado medio.

Al final del mencionado artículo, John Lee Anderson, lleno de interrogantes por la idea de construir una cárcel en la Antártida y si seguía sobre la mesa, señaló que Noboa “dijo que su asistente lo había investigado: ‘Al principio, dijeron que sólo se podían tener estaciones de investigación científica"”.

Sin embargo, el periodista indicó que tras volverle a consultar al mandatario, este afirmó que se estaría evaluando la viabilidad de concretar dicha idea siendo manejada como una prisión militar. “¡Sí! Es una gran posibilidad”, cerró Noboa.