A través de la red social del pajarito, conocida hasta hace poco como Twitter, el líder de La Libertad Avanza dedicó un mensaje al fundador de compañías como SpaceX y Tesla.

“Tenemos que hablar, Elon…”, fue la escueta publicación que el economista libertario subió en su perfil de X.

Esto, luego que previamente Musk difundiera una entrevista concedida por el próximo mandatario argentino al canal América 24.

We need to talk, Elon… https://t.co/k3OjEsp24E

— Javier Milei (@JMilei) December 5, 2023