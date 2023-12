"Nosotros ya no estamos colonizados. Somos independientes. Y queremos que nos traten con el respeto de los países independientes que tienen cosas para vender", dijo el presidente de Brasil, acusando a los europeos de no querer hacer concesiones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, admitió este domingo que las actuales negociaciones para el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) están cerca de fracasar, y que si ello ocurre, no será por falta de voluntad de los países sudamericanos.

“Si no hay acuerdo, no fue por falta de voluntad”, señaló Lula en una rueda de prensa en Dubai, en el marco de la cumbre del clima (COP28). “Lo único que tiene que quedar claro es que no digan más que es por culpa de Brasil y por culpa de Sudamérica”, agregó.

Según Lula, los responsables de que el acuerdo no se concrete son los países ricos que “no quieren hacer concesiones” y “siempre quieren ganar más”.

Lula responsabiliza a países europeos

En particular, el mandatario brasileño se refirió a Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron dijo en una rueda de prensa este sábado, también desde Dubai, que se oponía al acuerdo. Declaraciones con las que prácticamente cerró las posibilidades de que hubiera luz verde sobre el tema.

Lula reiteró a la prensa que Francia es un país proteccionista que busca que los “millones” de pequeños productores que tiene puedan vender sus productos y por eso “creó un obstáculo” para el acuerdo.

“Nosotros ya no estamos colonizados. Somos independientes. Y queremos que nos traten con el respeto de los países independientes que tienen cosas para vender”, dijo el líder brasileño.

En este sentido, Lula afirmó que los productos de los países del Mercosur también tienen un precio y lo que se busca es “un cierto equilibrio”.

“Si no hay acuerdo, al menos quedará claro quién tuvo la culpa de que no hubiera acuerdo”, concluyó.