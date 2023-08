La muerte del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, devela el nivel de violencia que opera en este país sudamericano, tratándose de un político que y estaba advertido del peligro que corría gracias a su línea “anti-corrupción”.

Se trataba de un hombre que aparentemente, no tenía miedo de enfrentar a la delincuencia y que con el paso del tiempo, se hizo de varios enemigos.

Su candidatura a la presidencia de Ecuador lo llevó a moverse en diferentes medios de comunicación, en los que brindó varias entrevistas.

Justamente, una de las últimas que dio antes de ser asesinado a balazos, es hoy catalogada como “premonitoria” ya que en ella se le advierte a Villavicencio que “podría perder la vida”.

Todo esto ocurrió en el programa radial “Vera, ¡A su Manera!”, en la que el periodista Carlos Vera advirtió al candidato del peligro que corría.

“Usted se va a armar con una cantidad de enemigos, de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco; y dejar eso para el segundo periodo?”, parte diciendo el periodista.

Se lo advertí…que Dios lo guarde. pic.twitter.com/EPWZUc0PDh — Carlos Vera (@CarlosVerareal) August 10, 2023

“Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo Carlos. Yo voy a tener 18 millones de amigos y unos 40.000 hdp de enemigos y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada. (…) No pierdo nada, no tengo nada que perder”, respondió en aquel entonces Villavicencio.

Ante esa afirmación, Vera le indicó: “Puede perder la vida. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? Que esté vivo”.

Cabe destacar que durante esa misma entrevista, el candidato aseguró que presentaría investigación relacionada con “el mayor atraco petrolero” de la historia de Ecuador.