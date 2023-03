Unas 28 ciudades del estado de Rio Grande do Norte, en el noreste de Brasil, registraron una serie de ataques orquestados por un grupo criminal, con incendios y disparos contra oficinas públicas, comercios y vehículos, informaron las autoridades el miércoles.

El gobierno del estado trabaja con la hipótesis de que los disturbios fueron planeados desde el interior de las prisiones, como protesta por las condiciones de vida y el endurecimiento de las medidas de control en esas instituciones.

Los ataques comenzaron la madrugada del martes en unas 19 ciudades, incluida la capital, Natal, y pese al fortalecimiento de la seguridad, se expandieron desde este miércoles a un total de 28, según fuentes policiales citadas por el sitio de noticias G1.

Enquanto a mídia tradicional esconde os inúmeros crimes cometidos por bandidos no estado do Rio Grande do Norte realizando literalmente ataques terroristas vivem até hj acusando cidadãos q cantam hino nacional de terroristas. Que contradição, né?

Esse é o RN sob comando do PT pic.twitter.com/lHxtGBB2lo

— A TROMBETA (@ATROMBETA3) March 15, 2023