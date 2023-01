Durante décadas, Florida ha servido de hogar en el exilio para líderes de la derecha latinoamericana y recientemente como estado adoptivo del expresidente Donald Trump, referente para Bolsonaro y quien, como él, cuestiona los resultados de las elecciones en su país.

Dos años después de que seguidores de Trump asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, partidarios de Bolsonaro también invadieron el palacio presidencial en Brasilia, el Congreso y la Corte Suprema, y además exigieron sin éxito una intervención militar para sacar del poder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En respuesta, Biden ofreció su apoyo “inquebrantable” a la democracia brasileña durante una llamada telefónica e invitó a Lula a la Casa Blanca. Sin embargo, algunos congresistas de izquierda en Estados Unidos y Brasil le piden ir más allá y expulsar a Bolsonaro.

“No se puede permitir que terroristas y fascistas internos usen el libreto de Trump para socavar la democracia. No se le debe dar refugio a Bolsonaro en Florida, donde se esconde de responder por sus delitos”, escribió en Twitter el congresista estadounidense Joaquin Castro.

I stand with @LulaOficial and Brazil’s democratically elected government. Domestic terrorists and fascists cannot be allowed to use Trump’s playbook to undermine democracy.

Bolsonaro must not be given refuge in Florida, where he’s been hiding from accountability for his crimes. https://t.co/ywOCTMgRxM

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 8, 2023