El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó este miércoles que no se arrodillará ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni firmará "a cualquier precio" un nuevo acuerdo con el organismo, con el que el país suramericano busca refinanciar deudas por unos 43.000 millones de dólares.

"Si todavía no cerramos un acuerdo, es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestra pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", dijo Fernández en un multitudinario acto con militantes del oficialismo en el estadio del Club Deportivo Morón, en la periferia oeste de Buenos Aires.