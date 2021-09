Decenas de cédulas de identidad chilenas estarían siendo recogidas en la frontera entre Estados Unidos y México, donde miles de migrantes -en su mayoría haitianos- intentan cruzar hacia el norte en búsqueda de asilo y oportunidades que no encontraron en el hemisferio sur.

Según fue reportado por Todd Bensman, investigador del Centro para Estudios sobre Migración (CIS por sus siglas en inglés), los carnet están siendo descartados junto con pasaportes brasileños, otro país frecuentado por la diáspora haitiana.

“La razón por la cual los migrantes haitianos descartan sus identificaciones chilenas y brasileñas por aquí en el lado mexicano es para ocultar a los evaluadores de asilo (en los EEUU) que ya estaban situados segura y prósperamente por años y años antes de venir por la mejora estadounidense”, sostuvo el especialista.

La situación ha generado disputas políticas tanto en los Estados Unidos como en México. En este último país, el canciller mexicano Marcelo Ebrand, acusó que los migrantes están siendo engañados por una errónea interpretación de las nuevas normas migratorias estadounidenses.

“Los están engañando, es un periplo, es un… Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan: ‘Vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente’. Pues es un engaño monumental, eso no es cierto”, planteó el secretario de Estado según lo citaron medios locales.

the reason Haitian migrants discard their Chilean and Brazilian ID cards over here on the Mex side is to obscure from asylum reviewers that they were already safely and prosperously situated for years and years before coming for the American upgrade pic.twitter.com/8eCwzxyvpM

— Todd Bensman (@BensmanTodd) September 22, 2021