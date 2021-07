El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica felicitó y apoyó al candidato presidencial Gabriel Boric, mediante un mensaje que el diputado frenteamplista compartió en su cuenta de Instagram.

En dicho video, Mujica expresó que “no tengo la felicidad de conocerte, pero espero que me quede aliento para poderte dar un abrazo algún día. Tengo que felicitarte a ti y a todos los compañeros que han estado en esa lucha, y es hermoso que la gente se complique la vida intentando mejorar la suerte de su sociedad”.

“No te vayas a olvidar que esto es de muchos. Hay que juntar, y juntar. Y los problemas históricos de la izquierda es la dificultad para juntarse; por eso (el dictador español Francisco) Franco se murió en la cama, por eso (Adolf) Hitler llegó al gobierno. Porque las izquierdas a veces se dividen por ideas, porque quieren acuerdo hasta el juicio final y las derechas se juntan por interés”.

En consecuencia, el veterano político que se retiró a finales del año pasado aconsejó, “tenemos que darnos cuenta que hay que luchar por juntar, por ampliar”.

“Yo sé que eso impone rebajar lo que soñamos. Los escalones hay que subirlos de a uno, pero hay que irlos subiendo porque el problema es no desbarrancarse. ¡Vaya dilema!”, manifestó el exmandatario uruguayo.

Respecto de este llamado a los consensos, Mujica destacó que “no somos menos por ser suaves, si seguimos andando. Hay que construirse en el colectivo”.

“Hermano, tienes una changa (trabajo) fantástica, porque el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Después de ti, tendrán que venir otros. Y no te olvides, el camino es largo, largo y duro, porque el capitalismo está incrustado en la cabeza de la gente corriente”, advirtió. “Y este no es sólo un cambio en la economía, es un cambio cultural que supone dos, tres generaciones, por lo menos. Así que hermano, te felicito, pero no te la hago fácil Porque sería ingenuo”.

“Cuenta conmigo en lo que pueda, para aconsejar como viejo, después me darán pelota o no, pero poco importa”, cerró el expresidente.