Más de 140 muertos ha dejado la explosión de un camión cisterna en Nigeria, que sucedió cuando las víctimas se habían acercado a recoger el combustible que se derramaba desde el vehículo de carga volcado.

El trágico hecho ocurrió la noche del martes, en la localidad de Majiya, estado de Jigawa, cuando el conductor del camión perdió el control del vehículo en una autopista y terminó volcándose, según informó el portavoz de la policía, Lawan Adam.

En ese contexto, los vecinos del sector acudieron al sitio del accidente para recoger combustible, “lo que desencadenó un infierno masivo“, precisó.

De acuerdo con lo reportado por los servicios de emergencia, por el momento la cantidad de muertos supera los 140.

Así lo informó el vocero de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA), Nura Abdullahi, quien afirmó que “más de 140 fueron enterradas en una fosa común, además de otras personas enterradas en otros lugares”. También sostuvo que es probable que el número de víctimas aumente.

Las explosiones de camiones cisterna son habituales en Nigeria, donde los caminos están mal mantenidos y la población intenta recoger combustible cuando se produce un accidente.

El país más poblado de África sufre una aguda crisis económica, con una inflación de 32,7% interanual en septiembre. Además, el precio de la gasolina se multiplicó por cinco desde que el presidente Bola Ahmed Tinubu recortó las subvenciones el año pasado.

