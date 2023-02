El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, declaró hoy el “Estado de Desastre Nacional” para resolver la grave crisis energética del país, que sufre desde hace meses cortes de luz constantes que están deteriorando su economía.

“El Centro Nacional de Gestión de Desastres ha clasificado la crisis energética y su impacto como un desastre. Por lo tanto, hemos declarado el estado de desastre nacional”, afirmó Ramaphosa.

Lo anterior, en su discurso sobre el estado de la nación ante una sesión conjunta del Parlamento en Ciudad del Cabo (suroeste).

“Las circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias. La crisis energética es una amenaza existencial para nuestra economía y tejido social”, subrayó el presidente.

El estado de desastre permitirá aplicar “medidas prácticas que debemos tomar para apoyar a las empresas en la producción de alimentos”.

Lo anterior, “incluido el despliegue de generadores, paneles solares y suministro de energía ininterrumpido”, explicó el mandatario.

